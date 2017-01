Stedelijk onderwijs: “Wij hebben geen honderd leraars te veel”

Antwerpen - Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen zegt dat het niet zo is dat ze 100 leraars op overschot hebben. Het gaat om slechts twaalf mensen in het kleuter- en secundair onderwijs.

Op basis van de gegevens van een vertegenwoordiger van het ACOD schreven we dinsdag dat door de voorspelde lichte daling van het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs en door een lichte daling in het secundair onderwijs, er voor een 100-tal leerkrachten geen leerlingen waren en dat zij andere of ondersteunende taken toegewezen kregen. Dat is een foute interpretatie van de cijfers over reaffectaties, zegt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. “Het is normaal dat leerkrachten soms van school veranderen. Als je het hebt over overtollige leerkrachten, dan spreken we over zes mensen in het secundair onderwijs als gevolg van minder succesvolle studierichtingen of afgebouwde studierichtingen. Van hen hebben er twee een verlofstelsel genomen en vier zijn tewerkgesteld in een andere functie. In het kleuteronderwijs was er door de daling aanvankelijk ook een overschot van zes leraars, maar dat hebben we helemaal kunnen opvangen door reaffectaties naar andere klassen.”

Veranderende trends

Er was dus vorig jaar een lichte daling van het aantal leerlingen in het stedelijk kleuter- en secundair onderwijs (in de lagere scholen was er een stijging en zijn er 60 extra leerkrachten aangesteld), maar deze trend is intussen alweer veranderd: dit jaar stijgt het aantal leerlingen in het stedelijk secundair met 3%, waardoor volgend schooljaar weer meer leerkrachten nodig zullen zijn. Ook in het kleuteronderwijs gaan de prognoses opnieuw naar boven.

Iets meer dan 30.000 van de 100.000 scholieren in Antwerpen volgen les aan het stedelijk onderwijs, de anderen doen dat bij het katholieke net of bij Go! (Vlaamse gemeenschap). Daarbuiten verzorgt het stedelijk onderwijs ook lessen voor zo’n 25.000 leerlingen en cursisten in niet-leerplichtgebonden onderwijs zoals voor volwassenen of het deeltijds kunstonderwijs.