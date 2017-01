Guibertin strandt op zucht van stunt in EuroMillions Volley League

Antwerpen en Roeselare lieten zich woensdag niet verrassen op de elfde speeldag in de EuroMillions Volley League, al had Antwerp het helemaal niet onder de markt met hekkensluiter Guibertin.

Roeselare blijft comfortabel op kop na een logische zege bij Gent. In de eerste twee sets was de landskampioen duidelijk de betere, in de slotset was er meer weerwerk van de thuisploeg. Toch kwam de 0-3 (17-25, 14-25, 22-25) nooit in gevaar. Arno Van de Velde speelde aanvallend een sterke wedstrijd in het Roeselaarse midden, terwijl Tuerlinckx andermaal topscorer werd.

Voor Antwerpen ging het een pak minder vlot in de wedstrijd tegen Guibertin. De eerste en derde set werden met het kleinste verschil gewonnen, de tweede met groot verschil verloren. Zo moest de thuisploeg vol aan de bak in set vier om de meubelen en de drie punten te redden. Dat was niet evident, want bij 13-17 leek Guibertin naar een stunt te gaan. Antwerpen knokte echter terug en won alsnog met 28-26, 17-25, 27-25 en 34-32. De bezoekers scoorden zo twee punten meer dan de thuisploeg, maar keerden toch met lege handen huiswaarts.

De laatste wedstrijd van de elfde speeldag wordt pas afgewerkt op donderdag 9 februari tussen Borgworm en Menen. Dit weekend volgt de eerste volledige speeldag van het nieuwe kalenderjaar. .