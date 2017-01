Nepalees koppel teruggestuurd zonder bezoek aan ziek kleinkind: “Waar zijn we hier toch mee bezig?”

Een Nepalees echtpaar op doorreis naar Spanje, waar het zijn ernstig zieke kleinkind wilde bezoeken, is op Zaventem opgepakt en zou gisteravond nog op het vliegtuig terug naar Kathmandu worden gezet. De Antwerpse spoedarts Luc Beaucourt, die hen kent en vergeefs probeerde te helpen, is verontwaardigd: “Opgesloten en het land uitgezet omdat een paar formaliteiten niet in orde waren. Waar zijn we hier toch mee bezig?”

Voor alle duidelijkheid: het Nepalese echtpaar Neupane zoekt geen blijvend onderdak in België of in Spanje. Het had alleen maar een visum gevraagd tot 31 januari om in de Spaanse hoofdstad Madrid Madrid ...