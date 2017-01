Antwerpen -

Je waardevolle spullen veilig wegbergen in de kamerkluis en toch nog bestolen worden: dat overkwam Rudi Huijbrechts in het Middelheim-ziekenhuis in Antwerpen. Vreemd genoeg werd de kluis zelf niet beschadigd. “Zo’n diefstal is een unicum”, zegt het ziekenhuis.