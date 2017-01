Minderjarige opgepakt na brand in woning

Hoboken - Een minderjarige jongen is woensdag gearresteerd na een brand in de Kapelstraat. Hij werd woensdagavond verhoord over de brandstichting.

De hulpdiensten werden woensdagnamiddag rond 17 uur naar de Kapelstraat gestuurd. De brandweer, een ziekenwagen en een urgentieteam kwamen als eerste ter plaatse en de pompiers hadden het vuur snel onder controle. “Een kamer in het huis brandde volledig uit”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “De rest van het huis is nog wel bewoonbaar.”

Al snel werd duidelijk dat de brand mogelijk aangestoken was. De brandweer riep daarom de hulp van de politie in, omstaanders zagen hoe iemand meegenomen werd in de combi. “Een minderjarige bewoner van het huis werd gearresteerd”, bevestigt parketwoordvoerder Ken Witpas. De jongen werd gisterenavond nog verhoord. “Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de brand opzettelijk werd aangestoken”, aldus nog Witpas.