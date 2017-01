Mayweather wil enkel vechten voor 100 miljoen dollar en schoffeert Ali-fans

De Amerikaan Floyd Mayweather, voormalig wereldkampioen boksen, heeft woensdag verklaard dat hij bereid zou zijn om terug te keren uit pensioen als hij honderd miljoen dollar krijgt om te vechten tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor.

“Het enige dat me interesseert, is om tegen Conor McGregor te vechten”, verklaarde Mayweather aan televisiezender ESPN. “Ik ben een zakenman en een gevecht tegen McGregor zou een goede zaak opleveren.”

Maar zoals zo vaak in de carrière van de man die de bijnaam “Money” draagt, zal hij rijkelijk betaald moeten worden om het gevecht er daadwerkelijk te laten komen. “Er moet mij honderd miljoen dollar gegarandeerd worden voor het gevecht”, vertelde de 39-jarige Mayweather, die in september 2015 op pensioen ging na een carrière van 49 overwinningen zonder nederlaag, waarvan 26 met knock-out. “Ik heb het niet nodig om tegen hem te boksen. McGregor heeft zich pas sinds twee of drie jaar een naam gemaakt, terwijl ik tijdens mijn hele carrière gedomineerd heb zoals geen enkele andere bokser of sporter het ooit heeft gedaan.”

Mayweather, die tijdens zijn carrière zo’n 800 miljoen dollar verdiende, maakte bekend dat hij in het verleden al contact had met de entourage van de Ierse kooivechter. “We zijn bereid om hem vijftien miljoen dollar aan te bieden en we kunnen ook onderhandelen over de verdeling van het televisiegeld, maar wij moeten de bovenhand krijgen bij de onderhandelingen. Hoe kan iemand 20 of 30 miljoen eisen als hij nog nooit een kamp gevochten heeft voor acht of negen miljoen”, vertelde hij over McGregor.

De 28-jarige McGregor heeft 21 overwinningen op zijn palmares staan tegenover drie nederlagen. Hij is het uithangbord van de Ultimate Fighting Championship (UFC), de voornaamste organisator van Mixed Martial Arts-gevechten. Net zoals Mayweather verwierf McGregor zijn faam dankzij een combinatie van zijn palmares, zijn vechtstijl, zijn arrogantie en zijn controversiële uitspraken.

“Niet Ali, maar ik ben de grootste bokser in de geschiedenis”

En Mayweather choqueerde meteen in datzelfde interview aan ESPN met een gedurfde uitspraak: “Ali is een legende, maar ik ben de beste bokser in de geschiedenis...”

“Indien we spreken over wie de grootste impact heeft gehad, is Ali met voorsprong de grootste. Maar als we kijken naar het palmares en het verloop van de carrière, is dat Floyd Mayweather”, verklaarde hij over zichzelf in de derde persoon.

“Muhammad Ali heeft de weg geopend en heeft zo mijn carrière mogelijk gemaakt. Hij is een legende, maar ik heb records gebroken en Ali heeft zijn titels verloren aan een bokser die amper zeven gevechten op zijn conto had staan”, verwees de 39-jarige Mayweather naar de nederlaag van Ali tegen Leon Spinks in februari 1978.

Mayweather verwees ook nog eens naar de ruim 800 miljoen dollar die hij tijdens zijn carrière bij elkaar bokste en dat hij op 39-jarige leeftijd nog steeds in blakende gezondheid verkeert. Ali, die algemeen beschouwd wordt als de beste bokser uit de geschiedenis, overleed in juni 2016 op 74-jarige leeftijd na een lange strijd tegen de ziekte van Parkinson. “In onze sport moet je slagen uitdelen, maar ook slagen ontwijken. Ik heb veel bewondering voor Ali, maar in de touwen hangen en slagen te verwerken krijgen, is niet cool”, verduidelijkte Mayweather.

“Het is indrukwekkend dat ik na 49 overwinningen in 49 gevechten zelf heb kunnen beslissen om op pensioen te gaan, zonder fysiek afgetakeld te zijn en goede investeringen gedaan te hebben voor de toekomst”, besloot Mayweather.

In 2015 deed Mayweather al eens soortgelijke uitspraken op een telefonische persconferentie voor de legendarische ‘Fight of the Century’, die hij won tegen de Filipijn Manny Pacquiao.