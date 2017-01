Één voetpad in Jef Van Hooflaan

Aartselaar - Open Vld is niet opgezet met de heraanleg van de voetpaden in de Jef Van Hooflaan. Schepen Lambrecht (N-VA) wil echter niet weten van een aanpassing.

Glenn Anné (Open Vld) vindt het niet kunnen dat voetgangers achteraan de Jef Van Hooflaan verplicht op straat moeten stappen. “Een onveilige situatie. Het lijkt ons logisch dat de plantvakken op het voetpad aan de rechterzijde komende van de Jan Blockxlaan worden aangelegd en er aan weerszijden een voetpad komt.”

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) is niet akkoord. “Het bestuur wil in doodlopende straten te werken met woonerven, waarbij alle weggebruikers dezelfde weg gebruiken. Uit diverse studies en proeven blijkt dat de veiligste verkeerssituatie, want iedereen moet rekening houden met elkaar.”

Lees het hele verhaal donderdag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid