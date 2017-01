Wetenschappers ontdekken nieuwe apensoort: “We noemen hen Skywalkers”

Wetenschappers hebben een nieuwe soort gibbons gevonden in het zuidwesten van China. De onderzoekers waren grote fans van de Star Wars saga en vonden het dan ook een geweldig idee om hen Skywalker hoeloks te noemen.

Foto: Donglei/National Geographic

De apensoort was tot nu toe nog niet gekend, omdat ze in heel onherbergzaam gebied wonen in het zuidwesten van China. “We moesten ‘s ochtends heel vroeg opstaan om te wandelen tot op een hoogte van 2.500 meter om de gibbons te onderzoeken”, zei wetenschapper Sam Turvey, één van de teamleden onder leiding van Fan Peng-Fei van de Sun Yat-sen-universiteit, aan BBC.

Na enkele fikse wandeltochten begonnen de onderzoekers te vermoeden dat het om een nieuwe soort kon gaan, want de tekeningen op hun vacht waren helemaal anders dan die van andere gibbonsoorten. Ze deden hun uiterste best om een genetisch onderzoek te kunnen doen, wat ook niet simpel was. De dieren raken immers bijna nooit de grond, want ze zitten bijna altijd in boomtoppen. Toch kwam nu het verlossende antwoord: het gaat wel degelijk over een nieuwe primatensoort.

May the force be with them

De dieren komen voor in Bangladesh, India, China en Myanmar. Door de zware levensomstandigheden van hun omgeving en het kleine aantal dieren dat ze hebben kunnen vinden, vrezen ze jammer genoeg dat de dieren met uitsterven zijn bedreigd. Er zijn nog maar 200 Skywalkers geteld.

Dat was meteen ook de reden waarom ze aan hen een heldhaftige naam gaven, naar het hoofdpersonage Luke Skywalker uit Star Wars. De onderzoekers hopen dat de apen ook blijven strijden en voortbestaan, ook al zijn ze misschien de laatste in hun soort. Mark Hamill, de acteur die Luke Skywalker speelde, liet alvast weten dat hij heel trots is dat de gibbons vanaf nu de naam van zijn personage dragen.