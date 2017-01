Michel reikt familie vermoorde peuter helpende hand toe

De familieleden van de vermoorde Alessio hebben een telefoontje gekregen van Charles Michel. De premier belooft hen te helpen in hun poging om de peuter van 6 maanden te laten begraven in de begraafplaats van hun keuze.

De kleine Alessio, amper 6 maanden oud, werd vrijdag doodgeslagen door zijn vader in de Waalse gemeente Ougrée. Mama Jessica hoopte haar zoontje te kunnen laten begraven in Grâce-Hollogne, maar dat blijkt moeilijk te liggen. Op dat kerkhof mogen immers alleen mensen ten ruste gelegd worden die in de gemeente gedomicilieerd zijn. En dat is voor Jessica en Alessio helaas niet het geval.

De familie van Jessica vond dat erg spijt en zette meteen een grote actie op poten om het toch gedaan te krijgen. “We hebben mensen gemobiliseerd via Facebook”, vertelt David Dartevelle, een goede vriend van de familie, aan Sudpresse. “En ook het Koninklijk Paleis gecontacteerd en brieven gestuurd naar onder meer de kabinetten van alle ministers en verkozenen.”

Dat blijkt nu niet zonder resultaat te zijn. Woensdagnamiddag heeft David immers telefoon gekregen van Charles Michel. “De premier belde me om te zeggen dat hij ons zou helpen en dat hij alles ging doen om onze wensen te laten uitkomen.”