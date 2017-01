Drugsbende riskeert tien jaar cel voor invoer van 588 kilo cocaïne

Antwerpen - Fakher E.K. en Arnaud B. worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd als leiders van een criminele organisatie die minstens 588 kilo cocaïne had ingevoerd via de Antwerpse haven. Het openbaar ministerie vorderde tien jaar cel en 30.000 euro boete. Samen met hen staan nog 19 andere beklaagden terecht voor wie celstraffen van achttien maanden tot acht jaar werd geëist en boetes tot 24.000 euro.

De politie werd in mei 2015 over de activiteiten van Fakher getipt. Er volgde een gerechtelijk onderzoek waarbij 45 telefoonnummers werden afgeluisterd en tal van observaties gebeurden. Daaruit bleek dat Fakher contacten onderhield met gekende criminelen als Lucio Aquino en Martino T., de vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino. Hij ontmoette hen in zijn broodjeszaak op het Eilandje in Antwerpen.

Volgens de procureur toonde het onderzoek aan dat Fakher zijn diensten aan criminele organisaties had aangeboden om hen te helpen bij de invoer van cocaïne via de haven. Zijn luitenant Arnaud B. zorgde voor de praktische kant van de zaak en regelde de uithalingen van de partijen drugs.

Hij deed daarvoor een beroep op een netwerk van personen die werkzaam waren in de haven of toegang hadden tot logistieke diensten. Zo zitten onder meer een werknemer van rederij MSC, een expediteur en enkele transporteurs mee op de beklaagdenbank.

Tussen oktober en december 2015 wilden de beklaagden vijf partijen cocaïne invoeren, goed voor minstens 588 kilo in totaal. Het merendeel werd door de douane in beslag genomen. In december 2015 en januari 2016 werden 28 huiszoekingen uitgevoerd en werd de organisatie opgerold.

De meeste beklaagden ontkennen of minimaliseren hun aandeel. Buiten de paar grammen die Fakher van zijn dealer kocht voor eigen gebruik, beweerde hij van geen cocaïne af te weten. Arnaud B. erkende dat hij transporten en dergelijke geregeld had, maar zou niet geweten hebben dat het om drugs ging. De zaak wordt vrijdag nog verder gezet en de uitspraak volgt wellicht op 8 februari.