Trump: "Zieke mensen hebben geruchten over Russische hacks verspreid"

Donald Trump geeft woensdag zijn eerste persconferentie sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten. Van de toekomstige Amerikaanse president wordt onder meer verwacht dat hij reageert op de uitgelekte documenten, die hem voor de zoveelste keer in een slecht daglicht brengen.

Trump over:

- Het woensdag uitgelekte rapport: "Pure onzin en een schande dat media dit hebben durven verspreiden"

- Buzzfeed: "Een hoop afval"

- Poetin: "Dat hij me graag heeft, is een groot voordeel voor ons land"

- Jobs: "Ik word de grootste banenschepper die God ooit gemaakt heeft"

- Belangenvermening: "Mijn zoons nemen de leiding over al mijn bedrijven over. President zijn en ze zelf leiden zou perfect kunnen, maar ik kies er zelf voor om het niet te doen"

- Obamacare: "Eén grote ramp"

- Mexico: "Geweldige overheid en mensen: het is niet hun fout dat ze zo lang van ons geprofiteerd hebben. Maar de muur komt er en zij zullen ervoor betalen"

Vice-president Mike Pence nam woensdag het woord. "Het is nu precies negen dagen voor inauguratie van de volgende Amerikaanse president. Ik ben vereerd en bescheiden dat ik aan de zijde mag staan van een president die Amerika weer groot gaat maken. De energie en visie die hij tijdens zijn campagne toonde, was uitzonderlijk. Maar sinds zijn verkiezing is hij nog energieker geweest. Dat hij een groep heeft kunnen smeden van mensen met verschillende talenten en kwaliteiten, is heel uitzonderlijk."

Ook hij haalde uit naar het rapport dat woensdag uitlekte over Trump. "Dit is triest", aldus Pence. "Maar vandaag gaan we terug naar echt nieuws en onze echte president."

Trump: "Sommige media gestegen in mijn achting"

Donald Trump. Foto:EPA

Donald Trump bedankte zijn vice-president. "Het is spannend om deze persconferentie te geven, want ik gaf er vroeger zo veel. Ik wil veel nieuwsorganisaties bedanken omdat ze die onzin, wie ze ook verspreid heeft, niet als waar hebben aangenomen. Ook al zijn ze niet altijd goed geweest voor mij, ik bedank veel media toch omdat ze het rapport niet als waar hebben aangenomen. Ze zijn zo professioneel geweest, en ze zijn allemaal in mijn achting gestegen."

De toekomstige Amerikaanse president noemde het een smet op de inlichtingendiensten als het gelekte rapport van hen zou komen. "Ik heb het document gelezen en het is allemaal vals. Opponenten van ons hebben dat samengesteld - zieke mensen - en het zou echt nooit uitgebracht mogen zijn. Het is een schande. We worden gehackt door Rusland, maar ook door andere landen en personen. Daar is toch ook nooit veel heisa rond gemaakt? Dat was toen vermoedelijk China. We gaan nu heel wat knappe koppen samenzetten om een uitstekende verdediging te vormen tegen die aanvallen."

Trump viel meteen ook Hillary Clinton nog eens aan. "Door hacking wisten we welke vreselijke dingen zij en haar mensen gedaan hebben. Dat ze via mail de vragen van een debat kreeg voor aanvang ervan? Als ik dat zou zijn, zou er enorm veel over geschreven zijn. Maar nu? Nauwelijks iets."

"Buzzfeed is een hoop afval"

De Amerikaanse president had niets dan slechte woorden voor Buzzfeed, de site die het uitgelekte rapport mee verspreid heeft. "Dat is een hoop afval, echt waar." Toen een reporter ervan een vraag wilde stellen, weigerde hij ze gewoon. "Jullie schrijven onzin. Geen vraag voor jou."

"Weet je wat mijn voordeel is tegenover die sites die onzin verspreiden", vroeg Trump. "Dat ik kan antwoorden. Maar andere mensen die er het slachtoffer van worden, kunnen dat niet. Dat is erg."

Poetin

Trump. Foto:EPA

Er is een goede kans dat Trump niet overeen zal komen met de Russische president Vladimir Poetin, zei hij zelf tijdens de persconferentie. "Maar blijkbaar heeft hij me wel graag. Dat is toch goed? Het is niet erg dat hij me graag heeft, integendeel. Dit is net een sterkte voor Amerika, mensen. En zeg nu zelf: als Poetin en ik niet overeen zouden komen, zou Hillary hem dan beter aanpakken? Wees eens serieus."

Of hij banden heeft met Rusland, werd Trump gevraagd. "Neen, ik heb er geen leningen of regelingen. Het kan dat we deals gaan sluiten met Rusland, maar dat zullen we nog wel zien. Momenteel heb ik er geen. Laat dat duidelijk zijn."

Wat zijn boodschap is voor Poetin? "Ze zullen veel meer respect hebben als ik het land leid dan toen anderen dat deden. Hacken zal hij alleszins niet meer doen."

Belangenvermenging

Vanuit Dubai kreeg hij wel een immense som geld aangeboden voor een overeenkomst. "Maar ik ben er niet op ingegaan. Dat zou me veel geld opgeleverd hebben. President zijn en bedrijven leiden kan perfect samen, maar ik kies ervoor om dat niet te doen."

Dat hij geen inzage geeft in zijn belastingen, noemt Trump niet erg. "Ik ben verkozen tot president. Alleen journalisten liggen daarvan wakker, niemand anders."

De leiding van Trumps bedrijvengroep Trump Organisation komt in handen van zijn zonen Eric en Donald Jr voor de duur van zijn mandaat. Op die manier zullen belangenconflicten vermeden worden, meent de aankomende president. "Don en Eric zullen op zeer professionele wijze het bedrijf leiden", zei Trump. "Ze zullen er met mij niet over praten."

Tijdens de persconferentie ligt een hoge stapel met documenten naast Trump. Die heeft hij getekend, waarmee hij de "complete controle" doorgeeft. Zijn dochter Ivanka zal ook haar banden met het Trump-imperium doorknippen.

Om nog eens duidelijk te maken dat hij alle banden met zijn Trump Organisation heeft doorgeknipt en er dus geen sprake kan zijn van belangenvermenging, had hij advocate Sheri Dillon uitgenodigd. Zij kondigde meteen ook aan dat alle winst van zijn bedrijven in het buitenland naar Amerika zullen gaan. "Zo hebben de Amerikanen er als enige voordeel aan."

Op het einde van de persconferentie kwam Trump daar nog eens op terug. "Ik hoop dat ik na acht jaar kan zeggen dat mijn zoons die bedrijven goed geleid hebben. Als het niet zo is, ontsla ik ze gewoon."

"Grootste jobschepper die God ooit gemaakt heeft"

Belangrijk voor Trump is dat hij allerlei investeringen kan doen in grote industrieën. "Ik zal de grootste schepper van jobs zijn die God ooit geschapen heeft", zei hij. "En dat meen ik. We gaan er alles aan doen. We zullen wellicht wat geluk nodig hebben, maar we gaan heel veel jobs creëren in de VS."

"Obamacare is een ramp"

Een van de journalisten in de zaal zei vragen te hebben over Obamacare. "Dat is een totale ramp. Echt waar, het is niet te geloven. 2017 wordt daardoor catastrofaal. We zouden ernaar kunnen kijken en kritiek geven, maar we gaan dat in handen nemen en omgooien. Jullie zullen heel fier zijn over hoe wij sociale zekerheid gaan aanpakken."

Concrete plannen legde Trump niet voor. Daarvoor zegt hij te wachten op de goedkeuring van zijn ministers. "Maar onze gezondheidszorg zal veel beter zijn dan Obamacare."

"Mexico zal betalen voor de muur"

Trump benadrukte nog eens dat de muur tussen de VS en Mexico er komt. "Ik wil ermee beginnen en niet wachten tot we een deal hebben met Mexico. Ik respecteer de overheid en de bevolking van Mexico. Ik neem hen niet kwalijk dat ze geprofiteerd hebben van ons. Dat is de schuld van onze politici die er jarenlang niets aan gedaan hebben. Mexico zal er dus voor betalen."

Rapport

Hij zal gevloekt hebben. Net vandaag, op de dag na de laatste speech van zijn voorganger Barack Obama en de dag van zijn eerste persconferentie sinds zijn verkiezing tot president, zijn bezwarende documenten uitgelekt over Donald Trump. In het rapport in kwestie staat dat Rusland bezwarende en expliciete informatie over hem heeft.

In de documenten staat onder meer te lezen dat de verkozen president prostituees zou ingehuurd hebben om te urineren op het hotelbed waarin de Obama’s geslapen hebben. Straffer zelfs: er zouden videobeelden zijn waarop te zien is hoe Trump naar het tafereel staat te kijken.

Belastingen

Het rapport zou samengesteld zijn door een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst, maar zowel Trump als het Kremlin doen het af als onzin. Een heksenjacht, noemt Trump het. Het was dan ook te verwachten dat de toekomstige Amerikaanse president er veel woorden aan vuil zou maken tijdens zijn eerste persconferentie sinds de verkiezingen.

Maar de persconferentie van Trump zou er niet helemaal rond draaien. Verre van. Ze werd immers aangekondigd als een belangrijk moment voor de gewezen zakenman. Hij zou er immers ingaan op de mogelijkheid van belangenvermenging, aangezien Trump een ondernemer en bedrijfsleider was tot hij verkozen werd, en over zijn banden met Rusland.