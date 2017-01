Kilometerheffing zorgt voor meer vrachtverkeer op de Kalmthoutsesteenweg

Essen - Verkeerstellingen brachten aan het licht dat aan de Kalmthoutsesteenweg in Essen-Wildert het vrachtvervoer op een jaar tijd verdrievoudigde.

“Politieapparatuur zag het aantal vrachtwagens (en bussen) op een jaar tijd fors stijgen. Van 690 naar 2.185 vrachtwagens, gemeten op een willekeurige oktoberdag. Is dit een gevolg van de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens?”, wilde CD&V-fractieleider Jan Suykerbuyk op de voorbije gemeenteraad weten.

“We vermoeden dat de stijging door de kilometerheffing komt. Die ging in op 1 april 2016. Sindsdien moet op de A12 en de Bredabaan dergelijke kilometerheffing betaald worden", antwoordde burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "Mogelijk gebruiken vrachtwagens de Kalmthoutsesteenweg om een deel van die heffing te ontwijken. Over enkele jaren wordt de doortocht in Wildert heraangelegd. We zullen deze evolutie bespreken met het Vlaams Gewest, de verantwoordelijke wegbeheerder van de Kalmthoutsesteenweg."

De gemeente Essen kaart de problematiek ook aan bij Vlaams CD&V-parlementslid Dirk de Kort, ondervoorzitter van de Vlaamse commissie mobiliteit en openbare werken.