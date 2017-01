& Other Stories gaat in zee met bekend schoenenmerk en Belgische fotografe

De Zweedse modeketen kondigt in een persbericht een samenwerking aan met het Amerikaanse schoenenmerk Toms dat bekend staat om zijn espadrilles. Nathalie Joos, een Belgische fotografe die al jaren in de Verenigde Staten woont, maakte de beelden voor de nieuwe campagne.

De collectie wordt getoond op zonnige foto’s in Venice Beach in Los Angeles, waar het merk van de Texaan Blake Mycoskie zich heeft gevestigd. Erin Wasson, een lokaal model, trok de ontwerpen alvast aan en poseerde voor de lens van Joos. De fotografe heeft Belgische roots maar woont zelf al jaren in the city of angels.

“Voor deze collectie werden enkele klassieke schoenstijlen opnieuw geïnterpreteerd”, aldus Georgine Le Toqueux, ontwerpster bij & Other Stories. Ze voegt eraan toe dat we ons mogen verwachten aan prints en veel kleuren. De lijn zal vanaf voorjaar 2017 verkrijgbaar zijn in geselecteerde winkels van Toms, de Zweedse modeketen en online.

Foto: & Other Stories x TOMS

Goed om weten: mensen die een paar schoenen kopen schenken via het Magic Bus Women’s Scholarship Fund één maand Engelse les aan kinderen in nood in Argentinië, Ethiopië, Guatemala, Haiti, Mexico, Rwanda, Zuid-Afrika of de Verenigde Staten. Per paar schenkt het schoenenmerk ook een paar aan een kind via het One for One-model. Het principe daarvan is simpel: iets kopen, iets teruggeven.