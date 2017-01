Helpen komkommer en broccoli echt om snel te vermageren?

Van appels en aardbeien tot komkommer en broccoli: de voedingsmiddelen bevatten zeer weinig calorieën. Zo weinig zelfs, dat er een hardnekkige mythe bestaat dat je er meer zou verbranden tijdens het kauwen en dus eigenlijk niet aankomt. Klinkt perfect, maar volgens Tanja Callewaert van Het Dieethuis in Duffel is het een grote fabel.

In januari nemen veel mensen zich voor om af te vallen. Naar aanleiding van de maand waarin goede voornemens nog niet zijn gesneuveld, stelden experts een lijst samen voor de Britse krant The Daily Mail. Daarop staan 23 voedingsmiddelen die je zonder schuldgevoel kan eten, zolang je er maar niet te veel van smult. Onder meer appelen (47 kcal per 100 gram), aardbeien (3 kcal per vrucht), komkommer (6 kcal per schijfje) en broccoli (33 kcal per 100 gram) zijn ‘veilige keuzes’. Ook rode bieten, uien, boerenkool, citroenen en grapefruit staan op de lijst.

Zeer moeilijk te meten

Tanja Callewaert, diëtiste van het Dieethuis in Duffel, vindt het een mooi verhaal maar het klopt niet. “De voedingsmiddelen die worden opgenoemd bevatten inderdaad weinig calorieën en ze geven je een vol gevoel waardoor je langer zonder ander eten kan, maar dat je ervan vermagert is niet correct. Je vermagert alleen als je in totaal minder calorieën eet dan dat je verbruikt, waar die calorieën ook vandaan komen. Het zou in theorie wel kunnen dat je negatieve calorieën eet, maar dat kan alleen bij zwaar verteerbare voeding dat ook nog zeer weinig calorieën bevat. Ik kan zelf geen voorbeeld bedenken.

Complexe metingen

Het is bovendien niet makkelijk om te meten hoeveel calorieën je verbrandt tijdens het kauwen. Geïsoleerde kamers, zuurstofmaskers of ingewikkelde calorimetrie, die bepaalt hoeveel CO² je produceert, kunnen manieren zijn om het te meten, maar deze 'negatieve calorieën' zijn allicht gebaseerd op simpele standaardberekeningen. Net als bij apps en sporthorloges is zo’n berekening een methode die geen zekerheid biedt. Het is niet duidelijk waar je lichaam de calorieën dat het verbrandt vandaan haalt. Misschien eet je een appel al wandelend en ook ademen is een lichamelijk proces dat een invloed kan hebben op de verbranding.

Niet gezond

“Houd er ook rekening mee dat je een appel of iets anders vaak combineert met een yoghurtje. Niet onbelangrijk: een appel bevat het equivalent van twee à drie klontjes suiker. Niet erg, want suiker is energie voor ons lichaam, maar eet je tien appels per dag dan is het een ander verhaal... En wat is een slaatje zonder vinaigrette? Moest je altijd pure sla eten, dan zou je alle aanwezige vitaminen niet kunnen opnemen. Ons lichaam heeft dragers, onder meer uit de vinaigrette of stukjes vlees, nodig om die beter te laten absorberen. Het is een goede zaak dat de experts focussen op het eten meer groenten en fruit , want de gemiddelde Europeaan eet er te weinig van. Het is wel belangrijk om te weten dat ze samen met andere voedingsmiddelen deel uitmaken van een gebalanceerd dieet. In groenten en fruit alleen, zitten niet alle stoffen die we nodig hebben.”

Tips van de diëtiste:

- Gezonde voeding houdt niet in dat we dingen moeten schrappen. We hebben ook eiwitten, vetten en melkproducten nodig. Voor mensen die nog op zoek zijn naar een dieet: zoek er een waarvan je afvalt, maar dat je lichaam tegelijk gezond maakt.

- Als je focust op meer groenten op je bord, ga dan voor een grote variatie aan kleuren. Zo krijg je meer antioxidanten binnen en bescherm je jouw lichaam tegen ouderdom en ziektes zoals kanker.

- Eet alles met mate en varieer in je maaltijden voor een gezond eetpatroon.