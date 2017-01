Anderlecht neemt afscheid van Swat Van der Elst: “We zullen je nooit vergeten”

RSC Anderlecht reageert woensdag aangeslagen op het overlijden van voormalig Rode Duivel François Van der Elst. “De legende werd 62 jaar. De directie, spelers, staf en medewerkers van RSCA betuigen hun oprechte medeleven aan zijn familie en naasten in deze moeilijke periode”, luidt het op de clubwebsite.

Van der Elst speelde tussen 1969 en 1980 twaalf seizoenen voor paarswit. Hij debuteerde er in 1971 als 17-jarige in de eerste ploeg en scoorde in 330 officiële wedstrijden 123 doelpunten voor de Brusselaars. De aanvaller werd met RSCA twee keer kampioen (‘72 & ‘74), won vier keer de Belgische beker, twee keer Europacup II (‘76 & ‘78) en twee keer de Europese Supercup. In 43 Europese wedstrijden vond Van der Elst 22 keer de weg naar het doel. Het leverde hem de bijnaam ‘Mister Europe’ op.

In het shirt van paarswit kroonde Van der Elst zich in 1977 tot Belgisch topschutter met 21 goals.

“Rust in vrede Swat, we zullen je nooit vergeten”, besluit Anderlecht.

Na zijn jaren bij Anderlecht voetbalde Van der Elst ook nog voor New York Cosmos (1980-1981), West Ham United (1981-1983) en Sporting Lokeren (1983-1985).

Van der Elst verzamelde 44 caps en scoorde daarin veertien keer. In 1980 verloor hij met de Rode Duivels de finale van het EK in Italië van West-Duitsland (2-1).

Ook de KBVB rouwt om de oudere broer van Leo Van der Elst, eveneens een gewezen international. “De Koninklijke Belgische Voetbalbond betuigt haar diepste medeleven aan de familie en alle kennissen van Swat Van der Elst”, klinkt het.

François Van der Elst werd op nieuwjaarsdag opgenomen in het OLV ziekenhuis in Aalst na een hartfalen. Hij werd op de afdeling intensieve zorgen in een kunstmatige coma gehouden en overleed er woensdag.

Rust in vrede Swat, we zullen je nooit vergeten. Repose en paix Swat, nous ne t’oublierons jamais. #LEGEND Een video die is geplaatst door RSC Anderlecht (@rscanderlecht) op 11 Jan 2017 om 3:21 PST

Foto: BELGA