Beyoncé interviewt haar zus: dit zijn de beste quotes

Voor het februarinummer van het magazine Interview heeft Beyoncé (35) haar zus Solange (30) op de rooster gelegd. In het interview hebben ze het onder andere over vrouwelijkheid en opgroeien in een haarsalon. "Je was een fantastische zus", klinkt het uit de mond van de jongste van de twee.

Solange Knowles is de schaduw van haar grote zus Beyoncé ondertussen ontgroeid en dus mochten de rollen wel eens omgekeerd worden, moeten ze bij Interview gedacht hebben. Dus vroegen ze aan Queen B om haar jongere zusje aan een vragenvuur te onderwerpen. Daarin werden enkele interessante onderwerpen aangeboord, zoals de betekenis van haar laatste single 'Cranes in the Sky', de scheiding met haar jeugdliefde en over de opvallende foto van Solange met haarclips op de hoes van haar nieuwe album.

Het gaat daarnaast ook over thema's zoals sterke vrouwen, iets waar ze allebei - zij het elk op hun eigen manier - een toonbeeld van zijn. Zowel op het podium als in de muziekstudio. "Ik herinner me dat Björk ooit zei dat in gelijk welke fase van haar carrière er altijd wel een man met de pluimen was gaan lopen van wat zij had verwezenlijkt. Jammer genoeg is dat nog steeds de realiteit", vertelt Solange. "Het is iets waarover ik zoveel heb geleerd van jou, om zelf de controle over je eigen verhaal te verwerven."

En dat is niet de enige lof die ze heeft voor Beyoncé, ook als zus. "Je deed het fantastisch. Je was de meest geduldige, liefhebbende, schitterende zus ooit. In die dertig jaar dat we in elkaar leven zijn, denk ik dat de keren dat we met elkaar zijn gebotst op één hand te tellen zijn."

"Our mother always taught us to be in control of our voice and our bodies and our work, and she showed us that through her example."