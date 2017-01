QUIZ. Met deze taalvragen worstelt de Vlaming

Is het 'je vindt' of 'je vind'? Is 'geüpdatet' correct, of 'geüpdate'? Schrijf je 'ervoor' of 'er voor'? Wie worstelt met een taalvraag, krijgt gratis advies van de Taaltelefoon of via de website. De pagina’s waar taalkwesties uitgelegd staan, waren vorig jaar de vaakst geraadpleegde van de website van de Taaltelefoon.

In zijn nieuwsbrief geeft de Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, enkele cijfers en feiten over 2016. De dienst ontving 1 procent meer taalvragen via telefoon, e-mail en sociale media dan in het jaar ervoor: in totaal 6.506. De website taaltelefoon.be registreerde 1,8 miljoen bezoekers, goed voor 3,4 miljoen geraadpleegde pagina’s. En sinds eind september lokte de nieuwe rubriek Spellingtesten 164.000 bezoeken.

