“Januzaj kan Manchester United verlaten voor Franse eersteklasser”

Olympique Lyon is erg geïnteresseerd in Belgische flankaanvaller Adnan Januzaj. Hij lijkt geen vertrouwen meer te krijgen van Manchester United-coach José Mourinho, dus een vertrek is zeker bespreekbaar. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Borussia Dortmund en momenteel is hij bezig aan een uitleenbeurt bij Sunderland.