Reiswebsite zet Antwerpen in lijstje van Europese steden van 2017

Antwerpen -

We geven het toe, het kan voor sommigen een beetje saai beginnen worden, al die lijstjes waarin Antwerpen wordt aangeprezen als “een van de steden die je móet bezoeken”. Maar toch, we mogen fier zijn op ’t Stad. Na de Rough Guide vorige week is het nu de reiswebsite momondo die Antwerpen een van de Europese aanraders van 2017 noemt.