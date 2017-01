Kempense start kledinglijn: truien met ‘febbekakse’ en ‘topkeirel’

Rijkevorsel - Komen we binnenkort overal mensen tegen die T-shirts met het opschrift Topkeirel of Vuugd uweige! dragen? Als het aan Geerte Verbraeken uit Rijkevorsel ligt wel. Ze is zo trots op het Kempense dialect dat ze een kledinglijn startte.

De Kempense tongval duikt de laatste jaren steeds vaker op in de media. Wielrenner Tom Boonen praat steeds Balens, acteur Ben Segers mag vaak zijn Arendonks dialect bovenhalen en zangeres Natalia verbergt niet dat ze uit Oevel (Westerlo) komt. In de ­muziekwereld scoort Van Echelpoel momenteel een hit met het in het Kempens gezongen Ziet em duun. De streektaal van onze ­regio is immens populair.

Het idee om daar iets mee te doen zat al langer in het hoofd van Geerte Verbraeken (33). “Mijn schoonfamilie woont in ­Mechelen. Als we daar op bezoek zijn, gebeurt het soms dat ze een dialectwoord van mij niet begrijpen. Toen ik zei dat het ‘vandeeg’ aan het regenen was, keken ze raar op.”

Drie modellen

Foto: Mia Uydens

“Op Festival Dranouter zag ik T-shirts met enkele West-Vlaamse uitdrukkingen. Omdat ik trots ben op de taal die ik spreek en omwille van de belangstelling die het Kempens tegenwoordig ­geniet, heb ik de stap gezet om ook truien en T-shirts met enkele typische woorden en uitdrukkingen te ontwerpen”, zegt de creatieve dame.

Onder de naam Hoegrafischdat heeft Geerte drie modellen gemaakt. Die zijn in alle maten en kleuren online te bestellen. “De Facebookpagina is gestart op 30 december en heeft bijna 300 likes”, vertelt Geerte. “De kleding met het opschrift Topkeirel is het populairst. Dat komt misschien omdat Ben Segers het wel eens gebruikt in ‘Wat als?’. Ik heb al wel reacties van vrouwen gekregen dat ze dat niet kunnen dragen. De truien en T-shirts met Vuugd uweige zijn intussen aan een opmars bezig. Vreemd genoeg wordt Febbekakske het meest besteld door mensen die in de omgeving van Antwerpen wonen.

Een trui kost 25 euro, een T-shirt of een marcelleke 17 euro. ­Kindermaten zijn iets goedkoper. Bestellen kan tot 20 januari.

Het volledige overzicht is te ­vinden op de Facebookpagina van Hoegrafischdat.