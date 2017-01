Diefstal draait goed uit voor student: “En toen had ik plots twee fietsen”

Schilde - Op 7 januari zat Kobe Velle (19) uit Schilde nog in zak en as omdat zijn zwarte fiets gestolen was. Drie dagen later had hij plots twee fietsen.

Kobe had zijn tweewieler, waar hij zelf een bakfiets van gemaakt heeft, op 6 januari uitgeleend aan zijn broer Wietse (21). Aangezien de wegen en zeker de fietspaden de daaropvolgende nacht onberijdbaar waren als gevolg van de winterprik, had broerlief de fiets onbeheerd en zonder slot onderweg tegen een boom gezet om te voet terug te keren naar de Petrus Bogaertslaan in Schilde, waar de broers samen met hun moeder wonen.

“Een beetje onverstandig, maar ik vond de diefstal vooral erg omdat ik aan die bewuste fiets hele mooie herinneringen heb”, vertelt Kobe. “Ik trok er vorige zomer nog mee op fietsvakantie helemaal tot aan de Mont Saint-Michel in Normandië. Aangifte van diefstal doen bij de politie lukte niet op zondag en ook een registratie via het e-loket bleek heel complex. Ik heb een foto van m’n fiets dan maar op de Facebook-groep van en voor Schildenaren gezet. Een wanhoopspoging, want ik ging er van uit dat hij verloren was.”

Maar na twee dagen doken verscheidene meldingen op van Schildenaren die Kobes fiets op de hoek van de Molenstraat en Brouwerijstraat hadden zien staan. “Hij stond er inderdaad, helemaal intact zoals ik hem had uitgeleend”, aldus een verbaasde Kobe. “Nu zit ik plots met twee fietsen. Want een ouder echtpaar, dat ik niet kende, had al voorgesteld om een fiets die bij hen toch maar ongebruikt in de garage stond, af te halen. Zomaar. Nog voor m’n eigen fiets weer opdook, heb ik dat ook gedaan, een fles goede wijn voor dit warme gebaar achterlatend.”