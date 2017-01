"Hamilton heeft zich nog niet op dezelfde manier bewezen als Schumacher"

Lewis Hamilton is een van de beste Formule 1-piloten aller tijden. Sommigen vergelijken hem zelfs al met recordkampioen Michael Schumacher. Volgens Ross Brawn, die met beide samenwerkte, komt Hamilton nog op één vlak te kort.

In een interview met de Amerikaanse sportzender ‘ESPN’ werd Brawn gevraagd Schumacher met Hamilton te vergelijken.

Met Schumacher legde Brawn een hele reis af. Samen sleepten ze bij Benetton en Ferrari maar liefst zeven wereldtitels in de wacht. Na Schumachers pensioen werkte hij nog een jaar samen met Hamilton bij Mercedes. Beide heren staan nu op een en twee in de zegestand aller tijden met respectievelijk 91 en 53 overwinningen.

"Eerst en vooral is het bijzonder moeilijk om verschillende tijden met elkaar te vergelijken", begint Brawn zijn betoog.

"Met Schumacher heb ik heel goed samengewerkt. Hij was op zijn gelukkigst in een F1-wagen en kon zichzelf ongelofelijk motiveren. Een combinatie die moeilijk te verslaan is. Daarnaast was hij enorm bezig met zijn fysieke paraatheid. Hij heeft de standaard op dat vlak naar boven getrokken."

Kwaliteiten die Brawn ook wel bij Hamilton terugziet, al heeft die zich op één vlak niet moeten bewijzen.

"Bij Ferrari heeft Michael echt een team rond zich moeten creëren. Hij heeft die renstal zelf gevormd en naar een hoger niveau getild. Lewis heeft dat nog nooit gedaan. Ik denk wel dat hij dat zou kunnen, maar hij heeft het nooit moeten bewijzen."

Nochtans groeide Mercedes mede door Hamilton uit van het vierde beste team op de startgrid naar de onbetwiste nummer 1. Toch valt de situatie volgens Brawn niet te vergelijken.

"Natuurlijk heeft Lewis veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Mercedes, maar het team bevond zich niet in de status van Ferrari eind jaren ’90."

