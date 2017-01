Moeder en kindjes kunnen net uit brandende woning ontkomen

Puurs - Een moeder is met haar drie kinderen net op tijd uit hun woning kunnen vluchten nadat er brand was uitgebroken in de kelder. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling die zich razendsnel in het hele huis verspreidde. De vier zijn preventief overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand in de woning aan het Fabiolapark brak omstreeks vijf uur woensdagochtend uit. “Een zoon van het gezin is wakker geworden en nam een doordringende brandgeur waar. Hij is uit zijn bed gesprongen om te kijken vanwaar de geur kwam en merkte dan dat er in het hele huis rook hing. De jongen heeft onmiddellijk de andere gezinsleden verwittigd zodat iedereen op tijd buiten is geraakt”, zegt luitenant Ivan Vergauwen van hulpverleningszone Rivierenland.

De brand woedde in de kelder van het huis. Wellicht is het vuur aan een diepvriezer ontstaan. “Uiteindelijk hebben we het vuur snel onder controle gekregen. De eigenlijke brandschade bleef beperkt tot de kelder maar de rook heeft in het hele huis grote schade aangericht. Het is tijdelijk onbewoonbaar.”

De vader van het gezin was op het ogenblik van de brand al op zijn werk. De moeder en de drie kinderen werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het gemeentebestuur van Puurs en het Sociaal Huis zoeken naar een tijdelijk onderkomen voor het getroffen gezin.