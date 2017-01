Populatie mollen al drie jaar in stijgende lijn

Ranst - Er is uitzonderlijk veel mollenactiviteit, en de molshopen zullen met de aangekondigde winterprik alleen maar toenemen. De vangers hebben het druk. “Die stijging is al drie jaar bezig”, zegt Ivan Lemaire.

Heeft u er ook al op gevloekt? Sommige gazons zijn bezaaid met enorme vlaaien van molshopen. Ook openbare pleinen, sportvelden en bedrijventerreinen ontsnappen er niet aan.

Pieter Boon is al dertig jaar beroepsmollenvanger. Zijn zoon Matthias zit mee in het bedrijf, dat gelegen is op de Emblemseweg, vlak bij de Mollentstraat. “Met een ‘t’, niet de Mollenstraat”, zet Pieter de puntjes op de i. “Dat zou anders wel een fantastisch adres zijn voor ons.”

Vader en zoon beleven drukke weken. Matthias was gisteren in het Antwerpse mollen aan het vangen, terwijl Pieter helemaal in ’s-Gravenbrakel, Torhout en Keerbergen zat.

Matthias Boon had gisteren meer dan genoeg werk op het vliegveld van Brasschaat Foto: koen fasseur

“Elk jaar rond januari krijg ik die vragen”, lacht Pieter Boon. “Zijn de molshopen nu niet groter dan anders, bellen ze mij. Dat is ook zo, want hoe vochtiger en kouder het is, hoe dieper de mollen moeten graven voor hun gangenstelsel en hoe meer zandverplaatsing er is. Bovendien werken de mollen nu ook aan hun ondergrondse nesten, waarin ze in het voorjaar hun jongen zullen werpen. Die nesten bevinden zich meestal op een diepte van ongeveer 1,20 meter. Ze steken heel wat energie in de inrichting. Zo verzamelen ze grassen, blaadjes en zelfs plastic om hun kraamkamer in te richten en voeren ze regenwormen aan zodat ze niet veel moeten jagen op voedsel wanneer hun kleintjes geboren zijn. Dan kunnen ze meer bij hun kroost blijven om ze te zogen. Die regenwormen worden verdoofd met een beet, maar blijven leven tot de jongen er zijn. Ze kunnen alleen niet meer wegkruipen. Dat is heel speciaal.”