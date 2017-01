Cultuurschepen Bastiaens wil lijst van maritiem erfgoed maken

Antwerpen - De mijnenveger Oudenaarde en het lichtschip Westhinder zijn nog in goede staat en zeker niet bedreigd. Maar beschermd zijn ze niet. Of ze in het maritiem museum terecht zullen komen, is nog onduidelijk.” Met die vaststellingen reageert cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) op de oproep van Patrick Van den Bulck gisteren in uw krant om aandacht te hebben voor het drijvend maritiem erfgoed in de haven van Antwerpen.

En zeker dan voor de mijnenveger M477 Oudenaarde en het lichtschip Westhinder waarover geruchten de ronde doen. “Beide schepen zijn geen eigendom van het MAS, maar werden jaren geleden in bruikleen gegeven door de eigenaars”, zegt Bastiaens, die in november de bevoegdheden van haar voorganger Philip Heylen overnam.

“Voor de Oudenaarde is dat Defensie, voor het lichtschip is dat de DAB Vloot. Geen van beide schepen is tot dusver beschermd, maar de stad doet er wel alles aan om ze – samen met tal van vrijwilligers – te onderhouden. Op vraag van de stad heeft de DAB Vloot de Westhinder nog in november door duikers laten controleren. Het schip bleek in uitstekende conditie, na een sociaal restauratieproject in 2008. Wat de mijnenveger Oudenaarde betreft, heeft de stad begin 2015 een brief gericht aan Defensie met de vraag om eens samen te zitten om over de toekomst te spreken. Defensie heeft daar welwillend op geantwoord en vorige zomer zijn er contacten geweest. Maar alles hangt af van de invulling die we uiteindelijk zullen geven aan het geplande maritiem museum aan de droogdokken aan het Kattendijkdok.”

Ontwerp toewijzen in juli

Schepen Bastiaens herinnert eraan dat het de bedoeling blijft om in de volgende legislatuur een nieuw maritiem museum te realiseren. Daartoe is vorig jaar al een wedstrijd gelanceerd. Die oproep is via de Vlaamse Bouwmeester gebeurd en de kandidaatstellingen liepen tot 28 augustus 2016. De eigenlijke toewijzing van de opdracht aan de ontwerpers is gepland in juli dit jaar. De toewijzing van de uitvoering zou in oktober 2019 moeten gebeuren.

Dat is één kant van het verhaal. “Ik ben blij met de oproep van Patrick Van den Bulck”, stelt Bastiaens. “Dat maritiem erfgoed zit in het DNA van de stad. Er zijn tal van vrijwilligers om dat erfgoed in stand te houden, maar we moeten tot een realistisch perspectief komen. We zullen dus een juiste collectie moeten samenstellen en definiëren welke boten we effectief willen bewaren en hoe we deze dan toegankelijk zullen maken. Daar is het decreet van minister-president Bourgeois (N-VA) – die hiervoor bevoegd is – cruciaal en staan we zelfs verder dan in de buurlanden. Die lijst komt er wellicht nog deze legislatuur. Ik wil in elk geval dat dit museum een levend verhaal wordt zoals het Red Star Line Museum met een duidelijk sociale context én volledig toegankelijk.”