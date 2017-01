Peggy uit ‘Spoed 24/7’ is overleden

Peggy Mertens, de dame die maandag in het Eén-programma Spoed 24/7 te zien was, is op 28 oktober overleden. Dat heeft haar zus Nancy gisteren op Facebook gemeld.

Nancy zat in Spoed 24/7 aan het ziekbed van haar zus, die was binnengebracht omdat ze zich onwel voelde en een ontsteking op haar been had. Bij Peggy werd vijf jaar geleden eierstokkanker vastgesteld.

Dat de vrouw overleden is, werd aan het einde van Spoed 24/7 niet vermeld. “Omdat die informatie de makers niet heeft bereikt toen ze de aflevering afwerkten”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “In overleg met de familie hebben we het nieuws via de website en Facebookpagina van Eén meegegeven.”

Peggy Mertens was aan de beterhand toen ze enige tijd na de opnames in het ziekenhuis voor Spoed 24/7 geïnterviewd werd. Ze vertelde dat ze zich goed voelde en gelukkig was: “Ik voel mij graag gezien door mijn man, die alles voor mij doet. Dat doet mij vechten. Dat, en mijn kinderen. Ik wil die kanker mij niet laten tegenhouden. Het gaat ooit eens overwinnen, maar als het aan mij ligt, gaat het hopelijk niet rap gebeuren.”