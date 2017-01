Charleroi geeft in slotminuut stuntzege weg in Champions League basketbal

Charleroi is er dinsdag op de twaalfde speeldag in de Champions League basketbal net niet in geslaagd te stunten tegen het Servische Partizan Belgrado. Het leed een zure 63-65 nederlaag, nadat het de hele wedstrijd op voorsprong gestaan had.

De Carolo’s kwamen uitstekend uit de startblokken (20-14) en leidden bij de rust met 34-30. Na het derde kwart was het verschil tot 51-44 opgelopen. Tot een minuut van het einde hield Charleroi een voorsprong vast (63-61). In de slotminuut was het Will Hatcher, in 2014-2015 nog speler van Charleroi, die met twee korven - goed voor zijn enige vier punten van de partij - zijn ex-team nekte. Bij Charleroi nam Jevohn Shepherd bijna de helft van de punten voor zijn rekening (31).

Na vier zeges en acht nederlagen is Charleroi zesde in de stand. De vijf groepswinnaars stoten samen met de beste drie nummers twee rechtstreeks door naar de achtste finales van de play-offs. De overige twee nummers twee gaan naar de eerste ronde, net als de nummers drie en vier en de beste vier nummers vijf. De slechtste vijfde krijgt net als de zesde en de beste twee zevendes een plaats in de achtste finales van de Europe Cup. Volgende week woensdag speelt Charleroi op verplaatsing bij het Poolse Zielona Gora.