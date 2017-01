Tennisser levenslang geschorst voor poging tot match-fixing

De Roemeense tennisser Alexandru-Daniel Carpen is vanwege een poging tot match-fixing voor het leven geschorst. Dat maakte de Tennis Integrety Unit (TIU), een organisatie die instaat voor het bestrijden van corruptie binnen het professionele tennis, dinsdag bekend.

De TIU ontdekte dat Carpen een andere speler, van wie de naam niet bekend werd gemaakt, benaderde met een voorstel tot match-fixing in oktober 2013.

De 30-jarige Roemeen is geen hoogvlieger. Zijn hoogste noteringen op de ATP-ranglijst zijn een 1.088e plaats op de individuele ranking in 2007 en een 274e plaats op de dubbelranking in 2015. .