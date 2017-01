Barreda Bort boekt tweede ritwinst in Dakar bij de motoren

Joan Barreda Bort (Honda) heeft dinsdag de achtste etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De 33-jarige Spanjaard legde 417 kilometer tussen het Boloviaanse Uyuni en het Argentijnse Salta 3:51 sneller af dan de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM). De Engelsman Sam Sunderland (KTM) werd op 3:54 derde en verstevigde zijn leidersplaats.

De 27-jarige Sunderland heeft nu 20:58 voor op de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna) en 28:49 op de Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha).

Barreda Bort is de eerste motard die meer dan één etappe wint in deze Dakar. Vorige week was hij ook de snelste in de derde rit. Hij had ook even de leidersplaats in handen, maar moest die door een fikse tijdstraf (1u00) snel weer afstaan. In totaal zit Barreda Bort aan vijftien ritzeges in de Dakar. In 2012 won hij één etappe, in 2013 vier, in 2014 vijf en in 2015 drie. In de eindstand deed hij echter nooit beter dan een zevende stek (2014).

Ook dinsdag speelde het weer de Dakar parten. Hevige regenval zorgde ervoor dat de etappe, die al met 73 kilometer ingekort was, twee uur later dan voorzien eindigde.