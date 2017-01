Dieven op ronde in lokalen van sportclubs en Chiro

Bornem - Een dievenbende is de voorbije dagen op ronde geweest in Mariekerke en Branst. De daders viseerden de sportclubs, maar ook de Chiro van Branst kreeg ongewenst bezoek over de vloer. De buit bleef al bij al beperkt, maar op sommige plaatsen is er wel wat schade aangericht.

De daders sloegen op vijf plaatsen toe in Branst en Mariekerke (Bornem). De grootste schade werd aangericht in de kantine van het B-terrein van KVS Branst. “De daders zijn via een zijdeur kunnen binnendringen en hebben in de kantine een grote ravage aangericht. Het tafelvoetbalspel werd letterlijk aan diggelen geslagen om het geld te kunnen stelen. De schade is zelfs zo groot dat we het spel niet meer kunnen laten herstellen”, vertelt secretaris Leander Verbelen. “Daar bleef het niet bij. Er werd ook een glazen deur van een koelkast kapot geslagen. En zelfs de televisie in de kantine is beschadigd. We hebben in het verleden al enkele inbraken meegemaakt, maar nu is er toch wel heel wat schade aangericht.”

Ook de buren van de Chiro van Branst kregen dezelfde daders over de vloer. “Ze hebben een raam aan de achterzijde van het gebouw geforceerd en zijn zo op de eerste verdieping kunnen binnendringen”, vertellen volwassenen begeleider Florian Van Daele en groepsleider Nico Verbiest. “In het gebouw zelf sluiten we de deuren niet meer af, omdat we kosten willen vermijden als we met een inbraak worden geconfronteerd. De kasten in de lokalen zijn allemaal doorzocht, maar uiteindelijk is er niets gestolen. De enige schade die we hebben, buiten die aan het geforceerde raam, is de deur van de douches. Die is ook geforceerd.”

In Mariekerke kreeg de plaatselijke tennisclub ongewenst bezoek. Daar werd een beperkte geldsom uit de kassa gestolen en raakte bij de inbraak het automatische toegangssysteem van de leden beschadigd.

Ook in het lokaal van het Palingfestival werd ingebroken. Net als in de kantine van voetbalclub FC Mariekerke. “Ik heb de inbraak ’s middags vastgesteld”, zucht Cois Peeters. “De dieven hebben een deur geforceerd en eenmaal binnen hebben ze alle kasten en laden doorzocht. Een deel van de inhoud ervan lag op de grond. Het was echt wel schrikken, want een inbraak is het laatste wat je verwacht. Wat er gestolen is? Er is alleszins drank weg en ook de computer is verdwenen.