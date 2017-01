“Mensen vinden e-sigaret gewoon trendy”

Alberto Clerckx is ervan overtuigd dat de e-sigaret geen kortstondige hype is. Foto: Gil Plaquet

Willebroek - Sinds deze week heeft Willebroek haar eigen winkeltje met e-sigaretten. Opvallend: niet alleen mensen die willen stoppen met roken komen langs in de winkel, heel wat niet-rokende klanten vinden ook hun weg naar de Vapor Shop, omdat ze de e-sigaret trendy vinden.

De Vapor Shop in de Overwinningsstraat is de 22ste Vapor Shop in Vlaanderen. “De e-sigaret bestaat eigenlijk al heel lang, maar de jongste jaren is het verder op punt gezet. Terwijl het vroeger alleen in nachtwinkels te verkrijgen was en in sommige sigarettenwinkels, zijn er nu winkels die alleen maar de e-sigaret verkopen en mensen ook uitleg geven over de producten”, zegt Alberto Clerckx (39) van de Vapor Shop in Willebroek.

De elektronische sigaret wordt vooral gebruikt om mensen te helpen stoppen met het roken van gewone sigaretten. “In de elektronische sigaret wordt eigenlijk een vloeistof gegoten die verdampt. Er zijn vloeistoffen met nicotine maar ook zonder. Het nicotinegebruik kan je stelselmatig afbouwen tot je op een punt komt dat je eigenlijk een e-sigaret rookt zonder dat er nicotine in je lichaam komt. Maar daarnaast zien we ook meer en meer mensen naar onze winkel komen die een e-sigaret aanschaffen, omdat het trendy is. Ze willen erbij horen en lurken dan aan hun e-sigaret.”

In de winkel zijn er bijna oneindig veel smaken die in je in de elektronische sigaret kan gieten. “Van gewone tabaksmaak tot vanille, ananas, banaan en zelfs whisky-cola en ontbijtgranen zit in ons assortiment. Soms kan je zelfs smaken combineren.”

Het roken van een e-sigaret blijft wel verboden in publieke ruimten zoals horecazaken en winkels.