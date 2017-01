Moordenares zes jaar langer in cel door overplaatsing

Ravels - De Nederlandse vrouw die veroordeeld is voor de moord op makelaar Gunther Haagen (38) uit Poppel (Ravels) moet zes jaar langer in de cel doorbrengen, omdat ze haar straf in Nederland uitzit.

De vastgoedmakelaar werd in oktober 2011 in de val gelokt door Manuel Van Veen (30) uit Tilburg en zijn liefje Tessa Van Dalen (28) uit Brakel. Het koppel had interesse getoond voor de aankoop van een woning aan Nonnenbos in Weelde.

Maar de twee waren uit op de Range Rover van de makelaar. Tijdens het huisbezoek werd het slachtoffer afgemaakt met meer dan vijftig messteken. Het hof van assisen in Antwerpen veroordeelde Van Veen in september 2015 tot levenslang. Tessa Van Dalen kreeg 28 jaar celstraf.

Anderhalve maand geleden werd de vrouw overgeplaatst van de gevangenis van Hasselt naar die van Roermond in haar thuisland. Haar straf werd teruggebracht van 28 jaar naar 23 jaar. Maar toch is de rekening nadelig voor de vrouw. In ons land kon Van Dalen vrijkomen na 9 jaar en vier maanden (1/3 van 28 jaar). In Nederland is dat pas na 15 jaar en 4 maanden (2/3 van 23 jaar).

“Mijn cliënte is destijds in Nederland opgepakt. Ze werd uitgeleverd aan ons land met een terugkeergarantie”, zegt meester Pol Vandemeulebroucke. “Of ze nu graag wilde of niet: ze moest sowieso naar Nederland terugkeren om haar straf uit te zitten. Als ze in België was opgepakt, was ze beter af geweest.”

Manuel Van Veen en Tessa Van Dalen worden in Nederland de Brabantse Bonnie en Clyde genoemd. In de weken voor de moord pleegde Van Veen een resem roofovervallen in Baarle-Nassau, Chaam, Tilburg en Bergen op Zoom. Van Veen, die zijn straf in België uitzit, kreeg in september acht jaar extra cel van de rechter in Den Bosch. Van Dalen kwam weg met drie maanden extra.