Café No Limit trekt de kaart van comedy

Antwerpen 2018 - Antwerpen heeft al veel plaatsen om van een leuk avondje comedy te genieten, maar café No Limit in de Van Ertbornstraat vond dat daar nog wel eentje bij kon.

Eigenaar Harald Dens broedde al langer op het idee om in zijn café No Limit comedy te organiseren. “Ik ga zelf heel graag naar comedy kijken en had het gevoel dat er toch nog nood was aan zo’n avond in Antwerpen, ondanks enkele comedycafés. Bij ons zal er elke avond een MC zijn die de zaal opwarmt en de comedians aankondigt. Ook de locatie is interessant, want de we liggen vlak bij de Rooseveltplaats en het Centraal Station. Dat maakt ons café makkelijk bereikbaar.”

Youssef El Mousaoui, een Antwerpse stand-upcomedian die al finaleplaatsen in bekende comedy cups haalde, en de onbekendere Jens Lesthaeghe mogen zondag de spits afbijten. “Elke zondagavond zullen we twee uur comedy organiseren”, zegt Harold Dens. “De komende maanden staan al vol geprogrammeerd. We willen zowel gevestigde waarden als opkomend talent een podium geven.”

Nigel Williams en Alex Agnew

Om de comedy-avonden wat bekendheid te geven in het begin, nodigt Harald toch ook enkele gerenommeerde namen uit. “Nigel Williams komt al zeker en met Alex Agnew zijn we nog een datum aan het bespreken. Dat zijn toch al twee mooie namen die we hebben kunnen strikken”, zegt hij. “Elke comedian zal het publiek 45 minuten aan het lachen brengen, dat is volgens mij vrij uniek. In een café zo lang spelen komt niet vaak voor, meestal krijgen comedians daar maar 10 minuten. Normaal duurt alleen een show in een schouwburg of cultureel centrum zo lang. Wij willen ook iedereen de kans geven om zichzelf ruim te ontplooien en dingen uit te proberen. Daarom krijgen de minder bekende comedians evenveel speeltijd als de bekendere. Zij zijn minstens even grappig en kunnen het publiek even goed entertainen”, vindt hij.

Café No Limit zal zich niet beperken tot Vlaamse comedians. “Er komen ook al enkele Nederlanders. Zo hebben we de laatst zondag van januari Mino van Nassau en Chris van der Ende te gast.”

Ook de comedians zijn volgens Harald heel positief over het initiatief. “Zij zien het vooral als een try-out waarin ze hun grappen kunnen uitproberen op het publiek.”

No Limit Comedy, elke zondagavond van 19 tot 21u, inkom 5 euro.