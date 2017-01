Triatleten weten niet wat ze zien wanneer deze fietser hen voorbijsnelt

Triatleten Axel Carion en Andreas Fabricius konden duidelijk hun ogen niet geloven op een col in Colombia. De twee werden op een gegeven moment probleemloos voorbijgesneld door Luís, een 63-jarige landbouwer uit Dabeiba op een doodnormale fiets.

Ondanks het opmerkelijke beeld is de reden voor Luis’ klimtalent niet ver te zoeken. De boer fietst immers elke dag 100 kilometer om zijn producten te kunnen verkopen. “Het is een beest”, laten de triatleten weten tijdens de video. “Hij maakt ons belachelijk!”

De Fransman en Zweed zijn overigens bezig aan een lastige recordpoging. Het duo probeert om in 58 dagen vanuit Cartagena, een stad in Colombia, te fietsen naar het Argentijnse Ushuaia, 11.000 kilometer verderop. Op die manier willen ze geld inzamelen voor de brandweer in Zuid-Amerika.