Toekomstig Amerikaanse jusitieminister wil geen waterboarding of moslimban

De toekomstige Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions noemde dinsdag, tijdens zijn hoorzitting in de Senaat, waterboarding illegaal. Daarnaast sprak hij zich uit tegen het bannen van moslims. Sessions moest zich, tijdens de eerste dag van hoorzittingen van Trumps benoemingen, ook verweren tegen beschuldigingen van racisme.

De 70-jarige Sessions is een conservatieve hardliner met ruim 20 jaar ervaring in de Senaat. De zitting werd dinsdag regelmatig onderbroken door linkse betogers, onder meer twee mannen verkleed als Ku Klux Klan-leden.

De vragen over racisme kwamen er omdat een senaatscommissie Sessions’ aanstelling tot federaal rechter in 1986 blokkeerde wegens racistische uitlatingen. Democraten en burgerrechtenactivsiten betwijfelen dat Sessions als justitieminister de rechten van minderheden voldoende zal beschermen. “We moeten nagaan of senator Sessions minister van Justitie kan zijn voor iedereen”, zei de hoogstgeplaatste Democraat in de senaatscommissie, Dianne Feinstein.

Vertekend beeld

Sessions antwoordde dat het beeld dat van hem bestaat volledig vertekend is. Hij beloofde zich aan de grondwet te houden en op te komen voor gelijkheid en eerlijkheid. Hij voegde eraan toe dat de job, eigenlijk die van hoofdaanklager (‘Attorney General’), geen politieke job is en dat hij in dat ambt wetten zal moeten verdedigen waarmee hij het zelf niet eens is en “bereid zijn de president ‘neen’ te zeggen als hij te ver gaat”.

Tijdens de hoorzitting voerden enkele mensen actie, zij werden buitengezet. Foto: REUTERS

Daarnaast sprak hij ook campagnebeloften van Trump tegen over het bannen van moslims. Sessions was eerder voorstander van waterboarding als ondervragingstechniek, maar daarover zei hij dinsdag dat de huidige wetgeving dat “absoluut onbehoorlijk en illegaal” maakt. Trumps plannen om waterboarding weer in te voeren worden daardoor verder bemoeilijkt.

Later op de dag volgt nog generaal op rust John Kelly, die het departement van Binnenlandse Veiligheid gaat leiden. Woensdag wordt Trumps minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verwacht. Twee andere voor woensdag geplande sessies werden uitgesteld. Omdat de Republikeinen in de Senaat in de meerderheid zijn, moeten ze daar geen zware problemen verwachten.

Procedure tegen Clinton

Over een juridische procedure tegen Hillary Clinton, zoals in de campagne aangekondigd door president-elect Donald Trump, zei Sessions dat hij daar niet in gelooft. Hij zal zich wegens mogelijke belangenconflicten - uitspraken die hij tijdens de campagne over Clinton deed - niet mengen in een dergelijke procedure.