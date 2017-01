Oppositie bezorgt burgemeester schop

Rumst - Een delegatie van de oppositiepartijen sp.a en Groen bracht burgemeester Geert Antonio een rode schop als nieuwjaarscadeau. Ze willen het schepencollege ertoe aanzetten om aangekondigde projecten daadwerkelijk uit te voeren.

Volgens oppositiepartij sp.a beloofde de bestuursploeg van N-VA en CD&V bij haar aantreden grote investeringsprojecten en openbare werken. Projecten van het vorige bestuur die klaarstonden voor uitvoering of verdere aanpak werden naar de prullenmand verwezen. “De plannen van het nieuwe bestuur waren ambitieus, maar van korte duur”, zegt sp.a-woordvoerster Christine Jacobs. “Jaarlijks moesten we vaststellen dat ze werden aangepast en verschoven. De spreekwoordelijke schop in de grond liet op zich wachten. Projecten worden naar de volgende legislatuur of de Griekse kalender doorgestuurd.”

