Worstenbrood herenigt oud-leeraars Pius X

Aartselaar / Edegem - Oud-leraren van hetH. Pius X-instituut kwamen maandag voor een gezellige reünie samen in zaal De Koekoek. Naast worstenbroden werden ook heel wat verhalen opgedist.

Maandag 9 januari is niet zomaar een ‘verloren maandag’ voor voormalige leerkrachten van het H. Pius X-instituut in Antwerpen. Ruim vijftig senioren (Seniorpix) komen die dag traditioneel samen in zaal De Koekoek aan de A12 in Aartselaar.

Deze groep gepensioneerde ex-leraren van de school, gesticht door wijlen leraar Frans Nombluez, startte 25 jaar geleden met de gewoonte om elke tweede maandag van het jaar samen te komen, zonder verplichtingen, maar met heel veel goesting.

