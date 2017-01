Bakker dumpt bewusteloze werknemers op straat en laat ze voor dood achter

In de nacht van maandag op dinsdag zijn in de Bevrijdingslaan in Gent op de parking van een supermarkt twee personen aangetroffen die bewusteloos of quasi bewusteloos waren.

Blijkbaar had het duo gewerkt in de naastgelegen bakkerij. Daar raakten ze vermoedelijk bevangen door een slecht functionerende oven en liepen ze een CO-vergiftiging op.

Volgens de eerste gegevens werkten de twee mannen in het zwart in de bakkerij. De slachtoffers zouden door de verantwoordelijke van de bakkerij uit de zaak gehaald zijn en achtergelaten op de parking van de naastgelegen Carrefour. Het duo verkeert in levensgevaar. Over hun identiteit of nationaliteit is niets bekend.

Foto: rtl

Arbeidsauditeur vordert onderzoeksrechter

Deskundigen kwamen ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De arbeidsauditeur heeft een onderzoek geopend en vorderde een onderzoeksrechter, die eveneens ter plaatse kwam. De bakkerij is afgezet door de politie. De uitbater wordt verdacht van sociale fraude en schuldig verzuim.