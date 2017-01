Vzw Feestvarken zorgt voor verjaardagspret

Ranst - Kinderen uit Ranstse minder welgestelde gezinnen kunnen dankzij de vzw Feestvarken ook een verjaardagsfeestje organiseren. De samenwerking tussen de vzw en het Ranstse OCMW werd door OCMW voorzitter Nicole Damen (CD&V) en Koen Hendrickx van de vzw voorgesteld.

“We vinden de verjaardag van elk kind belangrijk en ook voor wie minder fortuinlijke ouders heeft mag die dag niet onopgemerkt voorbijgaan. Dat was ons uitgangspunt. We zijn actief sinds 2014 en Ranst is het 18de OCMW dat met ons in zee steekt. Ze bezorgen ons de geboortedatum en het geslacht van kinderen waarvan zij denken dat ze in aanmerking komen voor een verjaardagsdoos. In zo’n doos zit een geschenk voor het kind, een traktatie voor de klasgenoten en dingen zoals hoedjes en spul om cake of taart mee te bakken om thuis een verjaardagsfeestje te organiseren. Het OCMW bezorgt die doos aan de ouders dus de kinderen weten niet dat ze door ons geholpen werden. Wat in de doos zit hangt ook af van de leeftijd en verschilt van kind tot kind. Voor de oudsten ken er een mp4 speler inzitten waarmee ze filmpjes kunnen spelen en voor de jongsten is het speelgoed. Een doos kost gemiddeld 40 euro. “zegt Koen Hendricks van de vzw.

Ook Nicole Damen ziet het initiatief helemaal zitten. “We geven hier alleen de info door. Het kost ons niets maar ik vind het idee wel heel waardevol. Wij geven Ranste kinderen die daarvoor in aanmerking komen begin december wel een cadeaucheque van dertig euro. Daar kunnen dan eventueel geschenken mee gekocht worden. Feestvarken spreidt de dozen over het hele jaar.”

De vzw Feestvarken verdeelde vorig jaar 435 verjaardagsdozen en mikt dit jaar op zo’n 750 pakketten.

http://www.feeestvarken.be