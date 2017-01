Schoonbroer voor rechter na post op Facebook

Kasterlee / Tielen - Paul V. uit Tielen (Kasterlee) moest dinsdag zich voor de rechter in Turnhout verantwoorden voor laster en eerroof. In een bericht op Facebook had hij zijn schoonzus beschuldigd van poging tot doodslag.

De feiten passen in een jarenlange familievete. Op 5 oktober 2011 had de vrouw van Paul V. met haar zus I.G. afgesproken bij hun ouders in het centrum van Tielen. Maar tot een verzoening kwam het niet. I.G. reed vervolgens met haar auto naar de woning van Paul V. Daar wou ze naar eigen zeggen haar zus spreken.

I.G. reed meermaals al toerend door de doodlopende straat. Omdat Paul V. er niet gerust op was, sprong hij in zijn auto en reed hij zijn oprit af. Even later kwam het tot aanrijding tussen beide voertuigen. “Door een gelijktijdig manoeuvre kwam het tot een ongelukkige botsing”, beweerde I.G.

Volgens Paul V. gebeurde de aanrijding opzettelijk en in volle vaart. Hij diende een klacht in bij de politie. Dat schoot bij I.G. in het verkeerde keelgat. “Er is iemand die bij hoog en laag beweert dat ik hem opzettelijk aanreed. Jawadde, hoe ziek kun je zijn in je kopje? Detail: ’t is mijn schoonbroer”, schreef ze op de sociale netwerksite Facebook.

Paul V. reageerde via het account van zijn zoon. “I.G. wordt door de federale gerechtelijke politie feiten ten laste gelegd van poging tot doodslag”, postte hij. “Ze heeft een auto aangereden. De vervolging is lopende.”

Omdat er nadien nog pesterijen waren, besliste het parket Paul V. te vervolgen voor laster en eerroof. “Een symbolische straf mag volstaan”, zei de aanklager. Paul V. vroeg de vrijspraak.