‘Speedkoning’ krijgt 12 maanden voor diefstal kettingzaag

Geel / Kasterlee - Gewezen speedkoning Cis V.d.V. (55) uit Geel is bij verstek veroordeeld tot twaalf maanden cel voor de diefstal van een kettingzaag.

Cis V.d.V. bewandelt al vele jaren het criminele pad in de Kempen. Hij liep al celstraffen op voor internationale drugshandel. Dat leverde hem zelfs de bijnaam van ‘Speedkoning van de Kempen’ op. In 2004 werd hij na een wilde achtervolging in het centrum van Arendonk klemgereden en opgepakt. Hij kreeg toen meteen een zak over het hoofd.

De man moest zich vorige maand voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor een diefstal met braak. Op 22 april van vorig jaar zou hij in Kasterlee een kettingzaag en een jerrycan hebben gestolen. Hij stuurde zijn kat naar de zitting.

De strafrechter veroordeelde hem tot twaalf maanden celstraf en 300 euro boete. Cis V.d.V. verblijft momenteel in Leuven-Centraal.