Stevige winterprik op komst: gevoelstemperatuur tot -10°C

Haal die dikke jassen maar uit de kast want volgende week wordt het opnieuw ijzig koud. “Vanaf donderdag zal het langzaam afkoelen en volgende week zakt de temperatuur (flink) onder het vriespunt”, zegt weerman Frank Deboosere.

Op woensdag kunnen we nog even genieten van zacht winterweer maar daarna koelt het langzaam maar zeker af. “Donderdag begint aanvankelijk zwaarbewolkt maar lang zullen we het niet droog houden”, zegt Deboosere. “De temperaturen schommelen tussen de 1 en 6 graden, wat de kans op (smeltende) sneeuw doet toenemen.”

Op vrijdag en in het weekend koelt het verder af en zakken de temperaturen onder het vriespunt. “De verschillende computermodellen tonen aan dat het volgende week erg koud zal worden. Hoelang het zal vriezen en hoeveel het kwik precies zal zakken, is nog niet duidelijk. Maar dat het meer dan een winterprikje zal zijn, staat vast.”

Door een sterke wind zal de gevoelstemperatuur fors onder de 0 graden Celsius zakken, tot -5 of zelfs -10 graden Celsius.

Op de vraag of het zo koud zal worden als in 2012, toen het kwik twaalf dagen lang niet boven het vriespunt kwam, is Deboosere formeel: “Zo koud zal het wellicht niet worden. Een periode van twaalf dagen vrieskou is echt uitzonderlijk.”