Vlaamse Gemeenschap koopt meesterwerk van Van Dyck

Antwerpen - Minister van Cultuur Sven Gatz heeft dinsdagnamiddag in het Rockoxhuis in Antwerpen de nieuwe aanwinst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen voorgesteld. Het gaat om het werk ‘Studie van een oude man met baard in profiel naar links’, geschilderd door de Vlaamse barokmeester Anthony van Dyck.

“Met ‘Studie van een oude man met baard in profiel naar links’ van Anthony van Dyck hebben we een belangrijk vroeg werk van een wereldwijd geapprecieerd Vlaams kunstenaar voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) kunnen verwerven”, legt Gatz uit. “Naast het bijzondere artistieke belang is de olieverfschets ook een interessant studieobject: dergelijke studiekoppen illustreren hoe renaissance- en barokmeesters te werk gingen. Tot nu waren studies als deze ondervertegenwoordigd in publieke collecties in Vlaanderen. De verwerving van dit werk past derhalve binnen onze beleidskeuze om zulke sleutelwerken aan te kopen.”

‘Studie van een oude man met baard in profiel naar links’ werd aangekocht in de Londense kunsthandel Agnew’s voor het bedrag van 234.000 euro (inclusief btw). “We zijn erg dankbaar dat het Topstukkenfonds de verwerving van deze studiekop mogelijk heeft gemaakt”, aldus Manfred Sellink, hoofddirecteur-hoofdconservator van het KMSKA. “De snelheid waarmee op veilingen gereageerd moet worden en het ongewisse over de uiteindelijk te bieden prijs maken aankopen van dergelijke belangrijke werken bijzonder moeilijk voor musea. De studiekop zal een belangrijke rol spelen in de herinrichting van het nieuwe museum, waar het aan het publiek zal getoond worden in de zalen die betrekking hebben op inventie, leerproces, maakproces en artistieke creativiteit.”

Het schilderij wordt voorlopig nog tentoongesteld in het Rockoxhuis, omdat het KMSKA nog gesloten is door verbouwingswerken.