Politie betrapt auto-inbreker door hulp van slachtoffer

Antwerpen 2018 - Aan de Isabellalei in Antwerpen werd een auto-inbreker op heterdaad betrapt. Na een achtervolging door het slachtoffer kon de politie de dader onderscheppen.

Een man keek maandag vanuit het raam van zijn woning aan de Isabellalei naar buiten. Daar merkte hij een man op die aan zijn wagen aan het doorzoeken was. Hij riep naar de verdachte, die schrok en zich kalmpjes uit de voeten maakte.

De eigenaar van het voertuig liep naar buiten en ging op zoek naar de dader. In de Antoon Van Dyckstraat merkte het slachtoffer de inbreker opnieuw op, waarop hij de politie inlichtte. De dief had nog steeds niets in de gaten en bleef gevolgd worden door de man.

Door de info kon een eerste patrouille de verdachte snel aantreffen en identificeren. De 41-jarige dader werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Bij controle bleek hij niets uit de auto te hebben ontvreemd.