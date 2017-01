Kevin De Bruyne verkoopt zijn knalrode terreinwagen voor héél veel geld

U heeft hem wellicht ooit al eens op foto gezien: de knalrode bolide van Kevin De Bruyne. Maar nu gaat ie weg, en komt er een meer gezinsvriendelijke wagen in de plaats. Zijn huidige rode Mercedes-terreinwagen is vanaf volgende week te koop bij garage Eurostar 2000 in Sint-Pieters-Leeuw. Kostenplaatje: 130.000 euro.

Maandag brachten we al het nieuws dat Kevin De Bruyne de trotse eigenaar is van een nieuwe Mercedes. Een kindvriendelijker model, want sinds maart zijn hij en zijn verloofde Michèle de trotse ouders van Mason Milian.

Maar de stervoetballer koos niet voor de modale Volkswagen of Ford, wél voor een Mercedes GLE350 Diesel Coupé. Kostprijs van de wagen? “Dat geven we liever niet mee”, klinkt het bij zaakvoerder Glenn Detruyer.

Uniek exemplaar

Wél wil hij vertellen voor hoeveel geld de ‘oude’ bolide van De Bruyne weg mag. De knalrode Mercedes G63 AMG, een speciale uitvoering, staat vanaf volgende week in zijn garage te koop voor 130.000 euro. “Een uniek exemplaar, waarvan er maar eentje rondrijdt in België”, legt Detruyer uit.

De Bruyne kocht de wagen in augustus 2015 in dezelfde garage, en stelt hem daar dus nu opnieuw te koop. Momenteel hebben er zich nog geen kandidaten aangemeld, al is Detruyer ervan overtuigd dat die zich snel zullen aandienen.

Maar hoe komt een wereldster als De Bruyne eigenlijk terecht bij de garage van Detruyer? “Patrick De Koster (de manager van De Bruyne, red.) is één van onze beste klanten. Alle spelers die bij hem onder contract staan, komen bij ons winkelen. Zo leveren we onder meer ook wagens aan Sinan Bolat en Sven Kums”, horen we nog bij de zaakvoerder.