Bereiken Japanners wetenschappelijke doorbraak over aardkern?

Eén van de grote vraagstukken over onze aarde lijkt eindelijk opgelost. Volgens Japanse onderzoekers bestaat onze aardkern naast ijzer en nikkel ook uit silicium.

Volgens wetenschappers bestaat het binnenste deel van onze aarde uit een vaste bal met een doorsnede van zo’n 1.200 kilometer. Omdat die veel te diep zit om rechtstreeks te onderzoeken, sturen wetenschappers er seismische golven door, om zo iets te achterhalen over de samenstelling.

Eerder werd al bepaald dat het grootste deel van de aardkern uit ijzer bestaat (85 procent). Nikkel is dan weer goed voor 10 procent van het gewicht. Tot op vandaag is echter niet duidelijk waar de overige 5 procent uit bestaat.

Om dat te weten te komen, maakten de Japanse onderzoeker Eiji Ohtani en zijn team legeringen van ijzer en nikkel en mengden ze die met silicium. Daarop werden ze blootgesteld aan zeer hoge druk en temperaturen, om de omstandigheden in de aardkern na te bootsen. De Japanners ontdekten dat hun mengeling overeenkwam met wat werd gezien in de seismische data van de aardkern.

“We geloven dat silicium een belangrijk element is van onze aardkern”, verklaarde Ohtani aan BBC. “Zo’n 5 procent van het gewicht bestaat waarschijnlijk uit silicium dat is opgelost in de ijzer-nikkellegeringen.”