Kernreactor Doel 4 uitgevallen

Kernreactor Doel 4 is dinsdag onverwacht stilgevallen. Dat bevestigt een woordvoerster van uitbater Engie Electrabel. De precieze reden kon ze nog niet meegeven.

Doel 4 is niet een van de scheurtjesreactoren. Waarom de reactor is stilgevallen, is nog onduidelijk.

In april van vorig jaar viel scheurtjesreactor Doel 3 stil door een softwareprobleem. Bij routinetesten op de turbine viel de reactor stil omdat de turbine de testen interpreteerde als een afwijking. Zoals de procedures voorschrijven, werd de reactor automatisch stilgelegd. Het was zijn tweede panne nadat de installatie eind 2015 weer veilig was verklaard.