Mechelen kent sterkste groei ooit: 85.772 inwoners

Mechelen - Het voorbije jaar zijn er in Mechelen 1376 nieuwe inwoners bijgekomen. “Het grootste aantal ooit”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

De Dijlestad telt net geen 86.000 inwoners. “Volgens de recentste bevolkingscijfergegevens telt onze stad nu 85.772 inwoners. Duidelijk een teken dat Mechelen als Vlaamse centrumstad een positieve aantrekkingskracht uitstraalt waar het aangenaam om wonen is”, zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA).

In 2016 zijn er in Mechelen 1074 baby’s geboren, welgeteld drie meer dan het jaar voordien. Er zijn 704 Mechelaars overleden, ook drie meer dan in 2015. “Opmerkelijk is wel nog dat er vorig jaar 286 Mechelse inwoners de Belgische nationaliteit verkregen, 106 meer dan het jaar tevoren”, zegt de eerste schepen nog.