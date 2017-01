Vivienne Westwood toont erg pikant accessoire op de catwalk

Er viel een wel heel apart accessoire te spotten tijdens de modeshow van Vivienne Westwood op de London Fashion Week. De jasjes van enkele van de mannelijke modellen werden namelijk samengehouden door kettingen met daaraan piemels.

Vorig seizoen toonde Raf Simons in zijn collectie al kledingstukken met daarop foto's van de bekende fotograaf Robert Mapplethorpe die weinig aan de verbeelding overlieten en zelfs een penis in erectie toonden. Tijdens de modeweek in Londen deed Vivienne Westwood (75) dat nog eens dunnetjes over. Bij haar waren de piemels slechts kleine accessoires die als ketting werden gebruikt om de kostuumvesten van enkele modellen samen te houden.

De kranige ontwerpster heeft van de penis intussen een rode draad gemaakt in heel wat van haar collecties en ze was dus niet aan haar proefstuk toe. In 2016 verschenen haar modellen ook al op de catwalk met halskettingen met daaraan uit de kluiten gewassen exemplaren van het mannelijke geslacht. Ook Tom Ford bracht in het verleden trouwens dergelijke kettingen uit.