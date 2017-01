Buurman rijdt jongetje (12) aan na belletje trek

Een twaalfjarige jongen uit Nederland had samen met zijn broer belletje trek gedaan bij hun buurman. Die leek eerst niet te reageren maar kwam een paar minuten later met hoge snelheid op de jongens afgereden.

In het Nederlandse Purmerend kwam een simpele kwajongensstreek de twaalfjarige Ivano Baptista duur te staan. Samen met zijn broer Miguel (14) had hij belletje trek gedaan bij een buurman. De jongens verstopten zich in een steegje om op zijn reactie te wachten, maar die leek uit te blijven. De auto van de man was op een zeker moment echter wel verdwenen.

Enkele minuten later werden de jongens opgeschrikt door een auto die op hen af kwam gereden. Ivano probeerde te vluchten, maar kwam ten val toen de chauffeur hem de pas afsneed. “Toen is hij geremd en zag hij dat ik op de grond lag”, vertelt Ivano. De jongen dacht dat de man zou uitstappen om hem een pak slaag te geven, maar hij reed gewoon door. Over de benen van de jongen heen.

Ivano hield aan het ongeval een gecompliceerde beenbreuk over en moest zondag een operatie ondergaan zodat hij in de toekomst geen kunstheup zal nodig hebben. “De vraag was wat we nu het beste konden doen met het oog op de groei,” vertelde zijn moeder aan WNL. De jongen zal nog zeker zes weken moeten revalideren.

“Als die man 20 centimeter anders was komen aanrijden, was dit heel anders afgelopen,” aldus Ivano’s moeder. “Ik hoop dat hij een tijdje vastzit”, voegt zijn broer nog toe. “Dat hij zijn verdiende loon krijgt.”